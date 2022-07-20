Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 62 senelik evli çiftin, farklı evlerde aynı gün vefat etmesi yakınlarını üzüntüye boğdu. Timinciler Mahallesi'nde oğlunun evinde kalan Fatma Bayram'ın (84) saat 09.00 sıralarında hareketsiz olduğunu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KARISININ ÖLÜM HABERİNİ VERMEK İÇİN GİDİP CESEDİNİ BULDULAR

Kadının ölüm haberini, aynı mahallede yaşayan kocası Hasan Bayram'a (86) haber vermeye giden yakınları, yaşlı adamı hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Hasan Bayram'ın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OĞLU KONUŞTU: ANNEM BENİM YANIMDA KALIYORDU, BABAM KENDİ EVİNDE

Anne ve babası aynı gün ölen Kadir Bayram, gazetecilere, "Annem yanımda, babam da kendi evinde kalıyordu. Sabah 07.00 gibi annem su istedi. Kendisine su içirdim, iki saat sonra tekrar su istedi. Suyu zorla içti. Birkaç saniye içinde vefat ettiğini hissettim. Sonra da sağlık ekipleri geldi, vefat ettiğini öğrendik. Komşumuzu da babamın kaldığı eve gönderdim. Bilgi verin, babam gelsin eşinin yanına dedim. Oradan da haber geldi, babam da sabah saatlerinde vefat etmiş. Takdiri ilahi böyleymiş." ifadelerini kullandı.