Türkiye Gazetesi

Bolu'da, merkeze bağlı Yuva köyünde kusma, bulantı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 71 kişiden 36'sının tedavisinin devam ettiği açıklandı.

YOĞUN BAKIMDA OLANLAR DA VAR

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde aralarında çocukların da olduğu 71 kişi kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. İçme suyundan zehirlendikleri düşünülen vatandaşlardan 35’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakım hastalarının da olduğu 36 kişin tedavileri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olayla ilgili 16 Temmuz'dan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi tarafından Yuva köyünde araştırma başlatılarak su deposu ve şebeke suyundan numune alınmıştır. Gıda kaynaklı olma ihtimaline karşın Gıda Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğünce gerekli incelemeler sürdürülmektedir” denildi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenenlerle ilgili hastaneden açıklama Bolu'da zehirlenme belirtisiyle 30'u çocuk 52 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılanlarla ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği'nden açıklama geldi.

Bolu'da içme suyundan zehirlenen 52 kişiden 10'u yoğun bakıma kaldırıldı Bakan Koca, Bolu'da içme suyundan zehirlenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Zehirlenenlerden 10 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.