Türkiye Gazetesi

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı Bardan'ın (11) önceki gün saat 15.00'te kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmalarından saatler sonra acı haberler peş peşe geldi.

CANSIZ BEDENLERİ SULAMA KANALINDA BULUNDU

Kayıp çocuklardan Hakkı Bardan’ın cansız bedenine suya girdikleri Kıralan Mahallesi’ndeki tüp kanalın çıkışında ulaşıldı. Hakkı’nın cenazesi kanala girdikleri tahmin edilen noktanın 300 metre ilerisindeki 3 kilometre uzunluğundaki kanal üzerinde bulunan 13’üncü kapağa sıkışmış olarak bulundu.

Hakkı Bardan’dan gelen acı haberin ardından kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıkan 9 yaşındaki Rafet E.’nin cansız bedeni de sulama kanalında bulundu.

ARAMALAR 53 SAAT BOYUNCA SÜRDÜ

AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla aralıksız sürdürülen çalışmalar çocukların cesetlerinin bulunması ile sonlandırıldı.

Zaman zaman helikopter ve dronların da destek verdiği çalışmalar hem sulama kanalı hem de çocukların yaşadıkları alanın evresinde sürdürülmüştü.

Samsun'da 13 gün önce kaybolan10 yaşındaki otizmli Emine Ayhan'dan acı haber Samsun’da evinin önünde oynarken ailesinin bir anlık dalgınlığıyla kaybolan 10 yaşındaki otizmli Emine’den acı haber geldi. Emine 13 günlük aramanın ardından kadavra köpeklerin katıldığı çalışmayla evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Denizli'de kaybolan 2 çocuktan birinin cesedi bulundu Denizli’nin Çivril ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan 2 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.