Türkiye Gazetesi

Düzce'den kan donduran bir haber geldi. Fındık bahçesinde temizlik yapan işçilere düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Saldırgan cinayetin ardından kaçarken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

JANDARMA KAÇAN SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Esentepe köyünde yaşandı. Fındıklık içerisinde temizlik yapan 4 kişi kimliği belirsiz biri tarafından kurşuna dizildi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan şahsı arama çalışması başlattı.

Gaziantep'te kahreden ölüm! 8 yaşındaki çocuk silahlı kavganın arasında kaldı Gaziantep'te, iki grup arasındaki silahlı kavganın arasında kalan ve saçmalarla ağır yaralanan 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı baba Abdullah Hüseyin'in, oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Rize'de silahlı kavgada, ölü ve yaralılar var Rize'de silahlı kavga çıktı, olayda 1 kişi canından oldu 2 kişi de yaralandı.