Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajı sırasında sığınmacılarla ilgili gelen bir soruya cevap veren Suriyeli genç öfkeli kalabalığın hedefi oldu.

'BEN BİR İNSANIM'

Vatandaşlar, Suriyeli gence "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." gibi ithamlarda bulunurken 17 yaşındaki genç "Ben bir insanım" diyerek kendisini savundu.

Türkiye'de yaşadığı koşulları anlatan Suriyeli genç "Dilencilik yapmıyorum. Şu an hem çalışıyorum hem okuyorum. Bana yapılan ırkçılıktan dolayı okuldan çıktım" dedi.

Halkın öncelikli iki problemi: Ekonomi ve Suriyeliler "Kırgın olan veya dargınlığı olanlar kararsızlığa doğru gidiyor. ‘Sorunları kim çözecek’ diye soruyoruz, yüksek oranda ‘AK Parti çözecek’ diyorlar"

‘Hepsini göndereceğim’ diyen Kılıçdaroğlu’na Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok’tan cevap: Tek bir Suriyeli bile gönderemez Son zamanların ana tartışma konusu olan ‘göçmen’ konusu, seçimlerin yaklaşmasıyla iyice alevlendi. Muhalefet partilerinden göçmenlerle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atarken, en büyük eleştiriyi Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Sık sık göçmenleri göndereceklerini belirten muhalefetin eleştirilerine Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok cevap verdi. TGRT Haber’de Suriyeli göçmenlerle ilgili soruları cevaplayan Ok, uluslararası hukuk bakımından Kılıçdaroğlu’nun tek bir göçmeni bile gönderemeyeceğini söyledi. “Türkiye’de kaç Suriyeli var? Kaç milyon Suriyeli oy kullanacak?” sorularına cevap veren Ok, TGRT Haber’e önemli açıklamalarda bulundu.