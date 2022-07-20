Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Düzce merkezde saat 22.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 16.47 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem! Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye'de bir bölgede daha petrol heyecanı yaşanıyor! Depremden sonra ortaya çıktı: Köylü 1. sınıf olduğunu iddia etti Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan 1 milyar dolarlık ham petrol rezervinin ardından, bölgenin yaklaşık 25 kilometre ilerisinde bulunan petrol heyecan yaşattı. 20 yıl önceki çalışmalarda ortaya çıktıktan sonra betonla kapatılan İmamoğlu ilçesindeki Sevinçli köyündeki kuyuda 1. sınıf petrol olduğu belirtildi. Köy halkı çalışmaların yeniden başlaması için çağrıda bulundu.