Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre, 4-10 Temmuz arasında 117 bin 095 vaka tespit edildi, 31 kişi vefat etti. Yükselişe geçen vakalar vatandaşı tedirgin ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, vakaların giderek arttığını ve bunun hastane yüküyle aynı oranda artmadığını kaydetmişti.

Yeniden kapatma gibi durumların olmayacağını belirten Koca, "Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam" mesajı vermişti. Koca'nın bu açıklamalarının ardından Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan önemli bir karar geldi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA SEVK EDİLMEMELİ'

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbir kapsamında üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine karar verildi.

Eskişehir Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulunca alınan kararlar şu şekilde:

"Covid 19 vaka sayıları nedeniyle ilimizde bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine Covid 19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesine ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesine,

Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Covid 19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasına,

Covid 19 hastalarının başvuracağı Covid 19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına;

Oy birliği ile karar verilmiştir."

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