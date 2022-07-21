Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tatvan'ın Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 20 Temmuz saat 22.00 ile 22 Temmuz saat 23.45 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bitlis'te bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklama ile Tatvan ve Hizan'daki bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.