Türkiye Gazetesi

İstanbul yolunun ilçe çıkışı civarında, E.A.T. yönetimindeki 34 FF 83 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki 8 yaşındaki A.N.T. ve 10 yaşındaki E.T. araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.A.T. ve E.T. itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.N.T. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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