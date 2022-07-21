Türkiye Gazetesi

Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı.

EVLERİNE ÇAĞIRDILAR

Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.’yu evlerine davet ettiler. Bunun üzerine Ramazan O., arkadaşı V.K’nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O., S.Ö., ile evin avlusunda tartışmaya başladı.

SOPAYLA VURA VURA ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.’yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.’nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

CESEDİ KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı.

Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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