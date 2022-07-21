Türkiye Gazetesi

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan Konya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine kent girişinde bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta 25 kilogram eroin ele geçirilirken kuryenin polis olduğu ortaya çıktı. Yanında eşi de olan polis gözaltına alınarak cep telefonuna el konuldu. Telefonda yapılan incelemede polis memuruna uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili talimatları Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş’ın verdiği ortaya çıktı.

CUMHURİYET BAŞSAVCISI UYUŞTURUCU BARONU ÇIKTI

8 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde Yarbaş'ın, uyuşturucu sevkiyatını, Antalya'daki lise arkadaşından aldığı emanet bir araçla yaptığı tespit edildi. Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatı öncesinde sevkiyatı yapacak kuryelerle buluşup teslimatın nasıl olacağı konusunda talimatlar verdiği belirlendi. Konya'ya kurye ile 25 kilogram eroin sevkiyatı yapıldığı gün, Yarbaş'ın örgüt üyelerinden yine Adana Emniyeti Narkotik Şube'de görevli polis M.B.Y. ile birlikte Antalya'ya gittiği tespit edildi. Yarbaş ile M.B.Y.'nin de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirildi.

UYUŞTURUCU KURYESİ NARKOTİK POLİSİ ÇIKTI

Konya'ya uyuşturucu getiren kurye polisin, Cahit Kutluk ve Semiyan Kutluk ile 6 kez uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, ayrıca aile izlenimi vermek için karısını da yanında getirdiği ortaya çıktı. Örgüt lideri yardımcılarının, Yarbaş'ın talimatıyla kuryelere yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları çıkarttırdığı tespit edildi. Ayrıca Cahit Kutluk'un Adana'dan Konya'ya 17 kilo eroin getiren kuryeye öncülük yaptığı, polisin taşıdığı 25 kilo eroinin kutusunda da parmak izlerine rastlandığı öğrenildi.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda örgüt liderinin Savcı Yarbaş, örgüt lider yardımcılarının Cahit Kutluk ile Semiyan Kutluk, uyuşturucu kuryelerinin ise Narkotik Şube'de çalışan polis M.B.Y. ile polis F.K. olduğu belirlendi. Geçen hafta Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Örgüt lider yardımcıları ve kurye polisler de dahil 14 şüpheli tutuklandı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), açığa aldığı Osman Yarbaş'ın soruşturması için müfettiş görevlendirdi

İzmir’de uyuşturucu tarlalarına operasyon: Dron tespit etti, ekipler yakaladı İzmir’in Ödemiş ilçesinde Hint keneviri ekili tarlalarına dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 50 Hint keneviri ele geçirilirken 1 kişi ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Operasyon saniye saniye dron ile havadan takip edildi.