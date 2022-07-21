Türkiye Gazetesi

Bayram tatili için Sakarya'ya giden genç kız, sokakta yürürken bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tepki gösteren genç kıza öfkelenen tacizci, bu kez saldırmaya başladı. Feci saldırı anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, tacizci daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Arnavutköy’de yaşayan üniversite öğrencisi Şevval Ö., geçtiğimiz bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine gitti. Akşam saatlerinde kuzenleri ile sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö. iddiaya göre sokakta bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden öfkeli tacizci T.A. araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan T.A. genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırdı, daha sonra da telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırıdan kaçarak kurtulan genç kız iddiaya göre daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu. Polisin yapmış olduğu çalışma sonucunda bulunan T.A. yakalanarak, adli makamlarca tutuklandı.

"PLAKANI ÇEKTİM ŞİMDİ POLİSİ ARIYORUM"

Saldırıya uğrayan Şevval Ö., “Pazartesi gecesi saat 00.00 gibi kuzenlerimle çarşıdan döndük. Karasu'daydık tatilde. Sahilde oturmaya gittik. Hırkamı almak için eve çıkacaktım, geri döndüm. Yürüyerek devam ettiğimde de bir tekenin önünden geçtim. Bir araba vardı, o arabayı da geçtim. Sonrasında arkamdan bir ses duydum. 'Benimle gel, gel beraber gidelim' gibi. İlk başta kulak vermedim, sonra bu tekrarladı. Bana söyleyip söylemediğinden emin olmak için dönüp baktım ve göz göze geldik. 'Bana mı diyorsun?' dediğimde 'Evet sana diyorum' dedi. 'Hadi gel gidelim. Beraber olalım, bu geceyi beraber geçirelim' tarzında sözlü tacizde bulundu. 'Plakanı çektim, şimdi polisi arıyorum' diye ifade ettiğimde de arabasına bindi. Telefonumu hemen açıp aklıma gelen olan annemi ya da polisi arayacaktım zaten hani 'böyle bir durum yaşıyorum gelin' diye. İlk önüme kuzenim geldiği için kuzenimi aradım. 'Çabuk gelin, ben tacize uğradım burada' dedim. Ama kendisinin gittiğini düşündüm bunu yaptığımda. Kafamı telefondan kaldırdığım gibi karşıdan aynı arabanın bana geri geri hızlı bir şekilde geldiğini görünce kendimi sağ tarafa attım. Etrafıma baktım kaçacak bir yer aradığımda bir tekel bayii gördüm. Kendimi o tekelin içine attım” dedi.

"BENİ ÖLDÜRECEK, KURTARIN" DEDİM

Konuşmasına devam eden Şevval Ö. “Ben tekel bayiine sığınıp yardım istedim, 'beni öldürecek' dedim. Telefonumu elimden alarak 'Bu telefonla mı polisi arayacaktın? Bu telefonla mı benim plakamı çektin?' diye hakaretler etti. Sürekli telefonumla bana vura vura telefonumu şu hale getirdi. Ben koşarak bir arabanın içine saklandım, o da kendi arabasına gidip silahını alıp küfürler etmeye başladı. O ara kuzenlerim geldi, kuzenlerime aynı şekilde saldırıda bulundu. Sonrasında işte orada oluşan kalabalığa da silah gösterip onlara da tehditler savurup sonra da oradan gitti. Ben de arabasına bindiğim insanlarla beraber karakola gidip ifademi verip aynı şekilde hastaneye gidip darp raporumu aldım” ifadelerini kullandı.

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