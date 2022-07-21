Türkiye Gazetesi

Araştırmada ilk kez 12-15 yaşlarındaki gençlerin birinci haber kaynağının Instagram, TikTok ve YouTube olduğu belirlendi. Bunlarda Instagram yüzde 29’luk kullanım oranıyla lider. Bunu yüzde 28’er oranlarla TikTok ve YouTube takip ediyor. Eskiden beri bu yaş grubunda en popüler haber kaynakları olan BBC One ve BBC Two sıralamada ancak beşinci sırada kendilerine yer buldu. Haber için bu kanalları kullanan gençlerin sayısı yüzde 45’ten yüzde 24’e düştü.

YÜZDE 30'LUK KESİM TİKTOK'U GÜVENLİ BULUYOR

Gençler haberler için sosyal medyaya yönelse de bu platformlara duydukları güven o kadar da iç açıcı değil. Araştırmaya göre YouTube ve Twitter kullanıcılarının ancak yarısı bu platformlarda okudukları haberleri güvenilir buluyor. TikTok'un haber muhtevasını güvenli bulan gençlerin oranı ise sadece yüzde 30.

Ofcom'un strateji ve araştırma grubu direktörü Yih-Choung Teh şunları söyledi: "Günümüzde gençlerin bir gazete alma veya TV haberlerini izleme ihtimali giderek azalıyor. Bunun yerine sosyal medyada gezinerek güncel olaylardan haberdar olmak istiyorlar” dedi.

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