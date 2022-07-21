Türkiye Gazetesi

Van’ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için Van Gölü’ne giren 2’si kardeş 3 çocuğun cesedi bulundu. Göle giren 6 çocuktan 3’ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 3’ü ise bir anda kayıplara karıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, emniyet, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgede ilk etapta yapılan aramada Polat Özister (16) ve Muhammed Gürhan’ın (14) cansız bedenine ulaşılırken, Berkay Özister (14) ise bir saatlik çalışmanın ardından cansız bedeni bulundu.

Olay yerine gelen Özister kardeşlerin ailesi gözyaşı dökerken, savcının yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Van Gölü'nden çürümüş ceset çıktı Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Van Gölü'nün kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar kan donduran bir manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gölden çürümüş ceset çıkardı.

Van Gölü kıyısında Demir Çağı’na ait insan kemikleri bulundu Van’ın Erciş ilçesinde insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu. Arkeologlar tarafından incelenen kalıntıların Demir Çağı’na ait olduğu tahmin ediliyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren arkeologlar bulunan parçaları incelemeye devam ediyor.