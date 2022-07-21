Türkiye Gazetesi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yaşanan olayda ambulansa yol vermeyen sürücülere ceza kesildi. Asker eğlencesi adı altında meşaleler ile yol kapatan konvoy şarkılar açarak bir süre oynadı.

AMBULANSA BİLE YOL VERMEDİLER

Trafikte uzun kuyruklar oluşmasına aldırmayan grup arkalarından gelen ambulansın geçişine de izin vermeyerek yolu kapatmaya devam etti. Bu görüntüler sosyal medya üzerinde büyük tepki toplarken, polis ekipleri magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN POLİS TESPİT ETTİĞİ SÜRÜCÜLERİ YAKALADI

Görüntülerden harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolu kesen iki aracı ve sürücüleri M.D. ile M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan sürücülerden M.D.'nin sürücü belgesine psikotekniğe sevk edilmek üzere el konulurken, diğer sürücü M.D.'ye ise belirlenen maddelerden cezai işlem uygulandı.

Abdülkadir Ömür, trafik magandası oldu! Milli futbolcudan skandal video Trabzonspor'un milli yıldızlarından Abdülkadir Ömür, trafik magandası oldu! Emniyet kemerini takmadığı aracıyla otoyolda makas atan, hız limitlerini aşan, insanların hayatını tehlikeye atan ve marifetmiş gibi bunu kameraya çekip sosyal medyada paylaşan futbolcuya tepki ağıyor.

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