Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan feci olayda tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cani kocanın cimnayet sonrası kanlı elleri ile çektiği video kan dondurdu. Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Birgül G. (28) ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül G., kocası Y.G. tarafından bıçaklandı.

KANLI ELLERİ İLE VİDEO ÇEKTİ

Olayın ardından Y.G. polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan, Y.G.'nin olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CİNAYETİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Cani kocanın eşiyle boşanma aşamasında olduğu, boşamak istemediği için cinayeti işlediği öğrenildi.

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