Antalya'nın Finike meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu canlarından oldu. T.K'nin (22) kullandığı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.
KADINLAR OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
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