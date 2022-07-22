Arguvan İlçesinde yaşana oalyda arkadaşlık kurmak istediği B.K.'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç'a (63) tüfekle ateş açtı.
ANNE VE KIZINA DA ATEŞ AÇTI
Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Ziya Koç'un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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