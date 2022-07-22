Finike-Kumluca Karayolu Sahil Bulvar mevkiinde yaşanan kazada Turgut K. idaresindeki 07 AUU 244 plakalı otomobil, sahil yolunda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Feci kazada Zekiye K., Ayşe A. ve Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirirken, araç sürücüsü Turgut K. polis tarafından gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden üç kişinin cenazeleri Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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