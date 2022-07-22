Türkiye Gazetesi

Bir süredir Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen çayır tırtıllarına karşı alınan tedbirler meyvesini verdi. Bir anda çoğalan ve tüm ekinleri talan edebilen tırtıllar Edirne'de kontrol altına alındı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal konuya ilişkin, "Tırtıla dronlarla anında müdahale edildi ve büyük ölçüde kontrol altına aldık." dedi.

"DRONLARLA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ"

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. İlde çayır tırtılına hızla müdahale edildiğini anlatan Aksal, "Edirne'deki üreticilerimiz çok hızlı hareket ettiler. Traktörle ve pompayla ilaçladılar. Bir de Edirne'nin şansı, çeltik üretimi çok yapıldığı için bölgede dron sayımız fazla. Tırtıla dronlarla anında müdahale edildi ve büyük ölçüde kontrol altına aldık." dedi.

Aksal, ayçiçeğinin çeltiğe göre daha küçük tarlalarda yetiştirildiği için uçakla ilaçlamanın sağlıklı sonuç vermeyeceğini dile getirdi.

"İLAÇLAMANIN ARTISINI EKSİSİNİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

Tırtılla mücadelede ilaçlama uçaklarının kullanılmasının bazı engelleri olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Çayır tırtılı, yeşili seviyor. Hangi tarlada daha çok ot varsa o tarlada var. Uçakla yaptığınızda bu kadar etkili olmuyor. İlacın bir kısmı da takdir edersiniz rüzgarın etkisiyle uçuyor, tarlaya gelmiyor. Beş dekar yeri, on dekar yeri uçakla ilaçlayamıyorsunuz. Burada tabii ki çevre diyoruz. Artısını eksisini düşünmemiz lazım. Tırtılla mücadele çok önemli ama bunu yaparken doğaya da çok az zarar vermemiz gerekiyor. Uçakla ilaçlama yaptığınızda hayvanların su kaynağı, insanların su kaynağı, vatandaşımızın yaşadığı alanlar da ilaçlanıyor."

Aksal, üreticilere tarlalarını sürekli kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayçiçeğinde önemli bir rekolte kaybı beklemediklerini ifade eden Aksal, "Evet tırtıldan biraz zarar göreceğiz. 'Hiçbir zararı olmayacak, hiçbir kayıp olmayacak' dersek doğru olmaz. Ama inşallah bu yıl yağışlarla birlikte verimdeki artışla bunu telafi edeceğimizi ve Trakya'da üretilen ayçiçeği miktarında rekolte olarak bir azalma olmayacağını ümit ediyoruz. Ama tamamen bitmiş değildir. Üreticilerimiz çok dikkatli olsunlar. Görüldüğü anda müdahale ediyorsanız üretime hiçbir zarar vermediğini rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

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