Freni boşalan vinç yodla dehşet saçtı. Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağında meydana gelen kazada freni boşalan vinç, seyir halindeki bir otomobile ve yolun karşısına geçmeye çalışan geçmeye çalışan yayalara çarptı.
ÖLÜ VE YARALI VAR
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Çevrediklerin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
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