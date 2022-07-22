Türkiye Gazetesi

Kaçak madenler dehşet saçmaya devam ediyor. Sk sık göçük meydana gelen kaçak madenlerde işçi ölümleri oluyor. Zonguldak'ta bir kaçak madende göçük yaşandı.

Kilimli İlçesi Damarlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre sabah erken saatlerde kaçak olarak işletilen maden ocağında göçük oldu.

MAHSUR KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen göçük sonrası maden işçisi Satılmış Camlı ocakta mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine TTK tahlisiye, AFAD ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri tarafından çıkarılan maden işçisinin hayatını kaybettiği öğrenilirken maden işçisinin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı Zonguldak'ta kaçak olarak üretime açılan maden ocağında mahsur kalan işçi ekipler tarafından çıkarıldı.

Kaçak maden ocağında mahsur kalan 1 işçiye ulaşıldı Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen tavan göçmesi sonucu yaklaşık 20 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonucunda iki işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.

Depo baskınında 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirildi Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında motorin yapmaya elverişli 10 bin litre kaçak madeni yağ ele geçirdi.