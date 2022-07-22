Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olay Gazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre ters yönden gelen otomobil sürücüsü, yol üzerindeki İETT otobüsünün şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inip otobüsün ön kapısından şoföre hakaret ederek yumruklar savuran trafik magandası, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Otomobiline geri döneceği sırada tekrar otobüse yaklaşan şahıs, bu sefer de araca yumruk ve tekme atmaya başladı. Bir süre daha otobüs şoförü ile tartışmaya devam eden adam, nihayetinde aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olayın sonunda otobüs de yoluna devam ederken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ambulansa yol vermeyen sürücü trafikten men edildi Bursa’da asker eğlencesi diye meşaleler yakıp yol kapatan ve ambulansın geçmesine izin vermeyen sürücülere idari para cezası kesilip trafikten men edildi.

Trafikte makas atma muhaberesi: Yangın tüpüyle başına vurulan kişi hastanelik oldu Bursa’da yol verme kavgası kanlı bitti. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, yangın tüpüyle başına vurulan bir kişi hastanelik oldu. Birbirlerine acımadan vuran taraflar, yoldan geçen bir kişinin sıktığı biber gazıyla ayrıldı.