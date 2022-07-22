Türkiye Gazetesi

Dünyada en lezzetli mantarlardan biri olan ve 'Karaelmas' olarak bilinen Trüf mantarı Samsun'da da yetişiyor ve bu mantarın üretimi ise destekleniyor. Toplanması yasak olan bu mantar türünü toplamak isteyen vatandaşların yerel orman işletme müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Bu pahalı ve lezzetli mantara ise Samsun'da toplama sınırı getirildi ve yıllık 225 kilo toplanabilecek. Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün Samsun'da 105 milyonluk bir destek sağlıyor. Müdürlük, özellikle Avrupa’da oldukça sık tüketilen ve ekonomik getirisi oldukça yüksek olan trüf mantarı üretimine de destek veriyor.

Trüf mantarı ise dünyada en pahalı mantarlar arasında yer alıyor. Köpekler ile aranan bu mantarın Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor.

YILLIK 225 KİLO TOPLANABİLECEK

Tıbbi ve aromatik bitki üretimi çerçevesinde karayemiş, tavşan memesi, ahlat, ada çayı, yemişen ve mavi yemiş gibi meyveler Samsun ormanlarında üretiliyor. Ayrıca trüf mantarı üretimi kapsamında ise Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplanabilecek.

PROJE KAPSAMINDA 1 MİLYONDAN FAZLA FİDAN ÜRETİLDİ

Öte yandan, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında fidan üretimi ve bakım çalışmalarında 2022 yılında Samsun merkez, Bafra ve Vezirköprü fidanlıklarında 1 milyon 630 bin fidan üretilirken, 450 bin fidanın da bakımı yapıldı. Bu fidanlıklarda 134 değişik türde fidan üretilip, ormanlara dikilirken, Türkiye’nin her iline de fidan dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İZİN ALINARAK TOPLANIYOR

Trüf mantarı çoğunlukla gıda sektöründe kullanılıyor ve özel restoranların özel menülerinde yer alan ve çok lezzetli bir tada sahiptir. Trüf mantarı meşelik ve meşe ağacı alanlarında bulunan, toprağın 5-20 cm altında farklı bir kokuya sahip olan bir mantardır. Farklı türlerde olan trüf mantarının en bilineni siyah trüftür.

Ülkemizde bugüne kadar bulunan en değerli ve doğada yaygın olarak bulunan ticari trüf türü Tuber aestivum ve Tuber borchii türüdür. Trüf mantarı Türkiye ormanlarında izinsiz toplanmasına izin verilmiyor ve mantarı toplamak isteyen vatandaşların yerel orman işletme müdürlüğüne müracaat ederek izin almaları gerekiyor.

14 kişi zehirlenmişti, Valilik'ten uyarı geldi: Şüpheli mantar tüketmeyin Giresun Valiliği, doğada yetişen mantarlar hususunda dikkatli olunması, şüpheli mantarın kesinlikle tüketilmemesi uyarısında bulundu.

Giresun'da mantardan zehirlenen 14 kişi yoğun bakıma kaldırıldı Doğadan mantar toplayanlar bu habere dikkat! Giresun'da 14 kişi hastanelik oldu, durumları ağır. Zehirlenenlerin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Mantar toplamaya gittiler, Rus İHA'sı buldular Gümüşhane’de mantar toplamaya giden vatandaşlar dağlık arazide Orlan-10 modeli olduğu değerlendirilen Rus İHA'sı buldu. Rus İHA'sının ne zaman düştüğü belirlenemedi.