Türkiye Gazetesi

Henüz 6 aylık olan bebeğin yediği mama sonu oldu. Arifiye ilçesinde meydana gelen acı olayda 6 aylık bebeğe annesi mama yedirirken mama soluk borusuna kaçtı.

Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELELRE RAĞMEN KURTARILAMADI

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü. Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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