Türkiye Gazetesi

Bir süredir haber alınamayan genç doktordan acı haber geldi. Edinilen bilgiye göre, apart dairesinde tek başına yaşayan diş hekimi Mehmet Alabacak’tan haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine Alabacak’ın yaşadığı apartın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç diş hekiminin yaşadığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, Alabacak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.



Diş hekimi Mehmet Alabacak’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için adli tip kurumuna kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

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