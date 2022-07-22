Türkiye Gazetesi

Yayla şenliğine giden yaşlı kadın bir daha dönemedi.Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırları içerisinde bulunan Kadırga yaylasında yüzlerce yıldır yapılan Otçu Şenliği geleneği pandeminin ardından yoğun ilgi gördü.

Yüzlerce yıldır geleneksel olarak her yıl Temmuz ayının 3. Cuma günü düzenlenen Kadırga Yayla Şenliklerinde binlerce insan bir araya geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yöre sakinleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören şenlikte 74 yaşındaki Ayşe Uzun ise kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Türkiye’nin ilk başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane’ye atandı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmaları tamamladı. Kararname ile 33 ilin başsavcısı değiştirilirken Türkiye’de ilk kez başörtülü İl Cumhuriyet Başsavcısı Gümüşhane’ye atandı.

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