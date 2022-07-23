Türkiye Gazetesi

DEKORASYON | TACİHAN YONGACI

tacihan.yongaci@tg.com.tr

Bitki ve çiçekler dekorasyon için oldukça şık bir görüntü oluşturmanıza yardımcı oluyor. Evinize yeni bir doku mu katmak istiyorsunuz ya da sadece odanızdaki boş bir köşeyi estetik bir şekilde doldurmak mı… Klasik dekorasyonun tercih edildiği evler, özellikle renkler ve mobilyalardaki işlemeler sebebiyle genelde ağır ve görkemli bir atmosfere sahiptir. Bu ağırlığı hafifletmek ve ortamı canlandırmak adına kullanılabilecek rengârenk çiçekli ya da büyük yapraklı yeşil bitkiler klasik mekânları zenginleştirir. Aynı zamanda daha dinamik hâle getirerek de önemli dekoratif öğeler olarak karşımıza çıkar.

HER ODANIN BİTKİSİ FARKLI

Eğer klasik tarzda dekore edilmiş bir salonunuz varsa, keyifli vakit geçirdiğiniz bu alanı daha güzel ve iç açıcı bir hâle getirmek istiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse klasik dekorasyonunun ihtişamıyla uyumlu, gösterişli bitkilerden deve tabanı, paşira ve patos gibi büyük yaprakları olan yeşil bitkiler tam size göre… Salonunuzun klasik havasının şıklığını arttıracak ve dikey olarak bir köşeyi boydan boya yeşillendirmek istiyorsanız da çok fazla seçeneğiniz mevcut. Bu sarmaşık türündeki bitkilerden bazıları şöyle; yeşim bitkisi, kuşkonmaz, mısır bitkisi, kroton, salon çamı, dağ palmiyesi, barış çiçeği, galadya, filayağı, ginura, tavşanayağı, peperomia, şeflera ve sikas gibi…

ÇİÇEKLERDEN RENK ŞÖLENİ

Sadece yeşil bitkiler değil rengârenk çiçekli bitkilerle de evinizin enerjisini arttırmanız mümkün. Yine büyük çiçekli ve gösterişli bitkilerden ortanca, orkide ve küpe çiçeği gibi alternatifler evinizde renk şöleni oluşturabilir. Çiçeksiz saksı bitkileri ise salon ve oturma odası için en uygun seçenektir. Farklı boyutlarda birkaç saksıyı bir arada aranje ederek ya da onları odanın farklı yerlerine dağıtarak, bir bütünlük elde edebilirsiniz. Yine gün içinde sıkça vakit geçirdiğimiz mutfağımızı renkli çiçeklerle renklendirmek gerekir. Mutfak genelde sıcak olduğu için seçtiğimiz bitkiler de buna uygun olmalıdır. Aloe vera gibi loş ortamı ve nemi seven bitkiler de banyonuz için idealdir. Banyonun ışığı gün içinde çoğunlukla kapalı olduğu için, karanlığı ve nemi seven bitkileri seçmenizde fayda var.

Dekoratif şık ürünlerle bayramlık evler Bayramda sevdiklerinizi şık ve dekoratif hediyeler ile mutlu edebilirsiniz. Bir tablo, şık bir lamba veya renkli kırlent takımı evlerin havasını değiştirecektir.

Dekorasyonda renklerin gücü | Tacihane Ruh hâlinizi duygusal ve psikolojik olarak et-kileyen renkleri evinizin dekorasyonunda nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yapacağınız her doğru renk seçimi sizi modern, capcanlı ve orijinal bir yuvaya kavuşturacaktır.