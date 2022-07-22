Türkiye Gazetesi

Araba toplamaya 50 sene önce Croydon’da başlayan Rodger Dudding isimli koleksiyoncunun ülke çapına yayılmış 450 arabası var. Bunların piyasa değeri 160 milyon sterlin.

Dudding, motoru olan her şeye ilgi duyuyor. Motosiklet ve diğer motorlu araçlarla koleksiyondaki parçalar 14.000 civarında. Ferrari, Lamborghini, Bentley, Alfa Romeo, Maserati, Jaguar, Land Rover ve Range Roverlar gibi arabaların bulunduğu koleksiyonun en eski parçası 1911 model Vulcan, en yenisi de 2017 model Rolls-Royce Wraith.

Koleksiyonda Aston Martin Lagonda model arabadan ise tam 25 adet var. Dudding, koleksiyonundaki araçları düğünler için kiralık olarak da veriyor.

Sahte zannetti gerçek bambaşka çıktı... Şimdi koleksiyoncular peşinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL’lik banknotu önce sahte zannetti. Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşıldı.

Çoğu yasa dışı ve zehirli: 124 yılanlık dev koleksiyon ölünce ortaya çıktı ABD'de evinde ölü bulunan 49 yaşındaki bir kişinin çoğu yasa dışı ve zehirli olmak üzere pitonlar, kobralar ve kara mambaları da içeren 124 yılanlık dev koleksiyonu ortaya çıktı.