Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

duygu.yilmaz@tg.com.tr

İstanbul’un kalabalığından kaçarak soluğu Antalya Kaş’taki Ahatlı köyünde alan Müge Gültekin burada köydeki kadınlarla birlikte el ele vererek çiftlik hayatında büyük bir başarıya imza attı. “Bahçe seyretmek için değil, içinde yaşamak içindir’ felsefesiyle yola çıkarak Sebze Yetiştirme Seti paketleme tesisi kuran Gültekin, bugün tamamı yerli üreticiler tarafından standart üretilen Osmanlı Bahçesi yerli tohumlarını Ahatlı’dan bütün Türkiye’ye dağıtıyor.

> Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Her şeyden önce ben kendimi ‘tabiat âşığı bir girişimci’ olarak tanımlıyorum. ‘Osmanlı Bahçe’ kültürüne ilgim ise lise yıllarında başladı. ‘Osmanlı Bahçelerinde’ ağaçlar öyle bir ahenk içindedir ki sanki bir düzen içinde dikilmemiş de kendiliklerinden orada yetişmiş gibi dururlar. O gün bugündür felsefem ‘Bahçe; seyretmek için değil, içinde yaşamak içindir’’ oldu. Dünyada yapılacak en güzel işin bahçe yapmak olduğuna karar verdim. 2004’te kurduğum peyzaj firmasının arazisi de gerçek bir ‘Osmanlı Bahçesi’ olunca, fidanlık ve serama da bu ismi vermek istedim.

> Yerli tohum üretme fikri nasıl ortaya çıktı?

İnsanların doğru ve güvenilir tohuma ulaşmakta yaşadığı sıkıntıyı nasıl giderebiliriz diye düşünmeye başladım. Kırsala yerleşme hayalim ise hep vardı. Metropolden uzaklaşıp Antalya Kaş’taki Ahatlı köyüne yerleşerek üretim tesisimizi kurduk. Köydeki kadınlarla tarım yapmaya başladık. Zorluklarla karşılaştık ancak bunlar bizi daha da güçlendirdi. Modern şehir insanının ata tohumlarıyla yeniden bağ kurmasını sağlamak en büyük arzum.

> Bir ürünün paketlenmesinden satışına kadar olan yolculuğunu anlatır mısınız?

Bizi farklı kılan; yerli ata tohumlarıyla organik gübreyi bir araya getirerek hazırladığımız evde sebze yetiştirme setlerimizin içindeki genetiği değiştirilmemiş hibrit olmayan tohumlardır. Balıkesir'deki tarlalarımızdan toplanan tohumlar Ahatlı köyüne geldikten sonra köyde birlikte çalıştığımız kadınlarımız ile tek tek elle dolumunu ve paketlemesini yapıyoruz. Paketlemesi biten bu tohumlar daha sonra solucan gübresi ile bir araya gelecekleri ürün ambalajlarına yerleştirilmek üzere İstanbul'daki son paketleme noktamıza gidiyor.

> Kaç çeşit ürününüz var?

Setlerimiz herkesin evinde kolaylıkla yetiştirebileceği domatesten kekiğe kadar 24 çeşit yerli sebze tohumu ve solucan gübresinden oluşuyor.

> En çok hangi ürüne talep geliyor?

Kent bahçıvanlığıyla ilgilenenlerin genelde ilk akıllarına gelenler maydanoz, fesleğen, tatlı kıl biber, Çengelköy salatalık oluyor. Bu isimlere ek olarak roka, reyhan, fındık turp, marul ve tere sebzelerini de ekleyebiliriz.

> Marka hâline gelmenizde sosyal medyanın ne kadar etkisi oldu?

Geçmişimiz çok eskiye dayanıyor. Pandemiden bu yana sosyal medyayı daha yoğun kullanmaya başladık. Ağırlıklı olarak Instagramda kent ve hobi bahçeciliğine yeni başlayan, tohum ve kent tarımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve yeni kent bahçıvanlarının bir araya gelebileceği, sorularını yöneltebilecekleri bir platform olarak yönetiyoruz.

> Ürünlerinizi Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da pazarlıyor musunuz?

Çok yakın zamana dek odağımız tamamen yurt içine dönüktü. İlgimizi yavaş yavaş yurt dışına da yönelterek çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

> Markanız bünyesinde kaç kadına istihdam sağladınız?

Kadınlarımızın kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkıda bulunmak misyonumuzun bir parçası. Bugünlere gelmemizde Ahatlı köyündeki 30 hanedeki kadınların tamamının emeği vardır.

ENGELLERİ AŞMAKBAŞARIYI GETİRİR

> Türkiye’de kadın bir girişimci olmak zor mu?

Kadın girişimci olmanın ötesinde “girişimci” olmak kolay değil. Girişimciler için her zaman önlerine birtakım engeller çıkması muhtemeldir ancak bunun üstesinden gelebilmek de başarıyı getirir. Türkiye’de girişimcilik kültürü gelişiyor ve teşvik ediliyor. Kadın girişimcileri güçlendirmek için de bir dizi destekleme programları mevcut. Bu programları takip edip değerlendirmelerini öneririm.





Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk ‘kadın istihdamı' desteği verilecek Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin finanse ettiği ‘Women-up’ projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek.

Kadın girişimciliğine Türk Telekom'dan dijital katkı Türk Telekom, “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesiyle kadın girişimciliğini destekleyerek onların başarı hikayeleri yazmalarına yardım etmeye devam ediyor. Proje kapsamında; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hayata geçirilen ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikayelerini paylaştı.