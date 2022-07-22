Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Velicanlı Mahallesi Kuşderesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekip ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye sevk edilen 4 helikopter ve 3 uçak ile havadan yangına müdahale sürüyor.

MÜDAHALE EDİLEMEYEN YERDE AĞAÇLAR KESİLİYOR

15 yer ekibi ise bölgenin kayalık ve sarp olması nedeniyle yangına müdahale edemiyor. Yangının daha fazla alana yayılmasını önlemek için de bazı bölgelerde ağaçlar kesiliyor.

AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan orman yangını uyarısı: 81 ile gönderildi İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı orman yangınlarına karşı uyardı. 81 ilin valiliğine 'Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler' konulu genelge gönderildi. Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos'a kadar yasaklandı.

İzmir Buca'daki orman yangını kontrol altına alındı İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı. Gece görüşlü helikopterler devreye girdi Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 13.40 sıralarında anız yangını sonrası başlayan orman yangını gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.