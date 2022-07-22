Türkiye Gazetesi

Antalya’da iki gün önce hakkında kayıp ihbarı verilen 39 yaşındaki kadının cesedi İnciraltı Plajı yakınındaki falezlerde bulundu. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde falezlerde bulunan İnciraltı Plajı'nda bugün saat 12.00 sıralarında kayalıklar üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından plaja sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAVA ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞTI

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, yat limanındaki Deniz Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, 2 gün önce evinden hava almak için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 39 yaşındaki Özlem Uşkun olduğu belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uşkun’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Antalya'daki kayıp kadın portakal bahçesinde bulundu Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, evinden uzakta bir portakal bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Ş. B.'ye ait olduğu öğrenildi.