Türkiye Gazetesi

Antalya'da otel sahibi, havuz temizliği yaparken elektrik akımına kapılarak can verdi, olayda 1 kişi de hastanelik oldu. Feci olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde yaşandı. 4 yıldızlı otel işletmecisi Soner Yıldırım (35), personeli Emrecan Erkan (18) ile birlikte sabah havuz temizliği yapmaya başladı.

Bu esnada Yıldırım ve Erkan elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yıldırım hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Erkan'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Soner Yıldırım'ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Aksaray'da toprağa verileceği belirtildi.



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