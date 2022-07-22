Türkiye Gazetesi

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kaydedilen maddi hasarlı kaza sonrası yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde beyaz atletli bir sürücü arka tamponuna çarptığı otomobilin içindeki sürücüyü yumruklayarak darp etmeye başladı. Beyaz otomobilin ön koltuğundan inen bir kadın ise 'polis' diye bağırdıktan sonra "ne yapıyorsun" diyerek sürücüyü yumruklayan kişiye tepki gösterdi.

DURUMA TEPKİSİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bir süre sonra diğer sürücünün yumruklarına maruz kalan beyaz otomobilin sürücüsü aracından inerek hiçbir şey olmamış gibi otomobilin arkasına giderek tamponunu kontrol etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.