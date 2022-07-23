Türkiye Gazetesi

Mersin´in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti. Kahreden olay ilçeye bağlı Karayakup Mahallesi´nde yaşandı. Keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince akşam saatlerinde ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu.

50 METRELİK UÇURUMUN ALTINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Sarp kayalık ve uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkisinde devam eden aramada çocuk kanlar içinde yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kahreden son: Küçük çocuk ölüme gitti Adana'da serinlemek için baraja giren çocuk, akıntıya kapılarak boğulup hayatını kaybetti.

Kayıp çocuk ölü bulundu Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan ve her yerde aranan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı.