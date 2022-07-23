Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde polis aracından yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Niğde-Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 POLİS YARALANDI

azada yaralanan polis memurları sürücü Y.Ş. ile H.B. ve E.D. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde'de dehşet: Baldız eniştesini öldürdü Niğde’nin Bor ilçesinde bir kadın, eniştesini sokak ortasında silahla öldürdü.

Niğde'deki kazada hayatını kaybetmişti, Bakanlar cenazeye katıldı Niğde’de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Ömer Faruk Küçük'ün cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de katıldı.

Niğde'deki kazaya ilişkin siyasilerden taziye mesajı Sabah saatlerinde Adana'daki gençlik programı dönüşünde şarampole yuvarlanan otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi se yaralanmıştı. Konuya ilişkin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasi isimden taziye mesajı geldi. Kaza için İçişleri Bakanı Soylu "Toplam 28 kardeşimiz gözlem altında, diğerlerinde bir hayati tehlike söz konusu değil. Kazanın şoförün uyumasından kaynaklandığı, şoförün ilk verdiği beyanda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.