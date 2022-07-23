Türkiye Gazetesi

Tarım işçilerini taşıyan minibüs korkunç bir kaza yaptı. Sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden tarım işçilerini Kızıltepe'ye getiren minibüs Büyükboğaziye ve Beşik köyü arasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, 17 YARALI

Şarampole devrilen araçta bulunan tarım işçileri yola savruldu. Olay yerine çok sayı sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre olay yerinde Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı.

Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Furkan Kalemli ve Hasret Kuş'un, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.

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