Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçiş dönem Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski hayatını kaybetti. Eski'nin bir süredir tedavi gördüğü hastalık sebebiyle öldüğü öğrenildi.
CENAZESİ ÖĞLE NAMAZINA MÜTEAKİP DEFNEDİLECEK
Bilecik esnafların merhum Osman Eski'nin oğlu, geçiş dönem MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı yapan İbrahim Eski yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti. Bilecik siyasetine adını yazdırmış önemli isimlerden biri olan Eski'nin cenazesi öğle namazına müteakip Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazın ardından şehir mezarlığına defnedilecek.
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