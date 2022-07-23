Türkiye Gazetesi

Reşadiye D-100 kara yolu Ataküçük sanayi sitesi kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada Hasta taşıyan Kürşat Ş. (24) idaresindeki ambulans sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

AMBULANSTAKİ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisi ile bariyerlerde asılı kalan ambulansın şoförü ile birlikte sağlık memurları V. Ş (24), B. T. (24) hafif şekilde yaralanırken, ambulans içerisinde hasta olarak sevk edilen Hanife Yılmaz (67) hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ölen kadının cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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