Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavga esnasında kuzenini kalbinden bıçaklayarak öldüren şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Muhammet Geyve'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

KATİL KUZEN HER YERDE ARANIYOR

Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Yazılıgürgen Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G. arasında ‘yüksek sesle konuşma’ meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay esnasında kuzeni Y.G. tarafından kalbinden bıçaklanan Muhammet Geyve, kaldırıldığı hastanede hayatıını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan şüpheli Y.G.’yi yakalamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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