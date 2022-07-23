Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde yaşanna patlama mahalleyi ayağa kaldırdı. Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki bir dairede saat 10.50 sıralarında meydana gelen olayda doğalgaz patlaması nedeniyle evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

YARALILAR VAR

Patlama nedeniyle çevrede bulunan bazı binaların camlarının kırıldığı görülürken, camlar nedeniyle de 2 kişi hafif yaralandı. Yere düşen cam parçaları nedeniyle yolda park halinde bulunan bazı otomobiller de zarar gördü.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı evde çalışma yürüttü. Yaralı vatandaş itfaiye tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda yanıklar oluşan vatandaş sedye ile ambulansa taşınırken yaralanan diğer iki kişiye de ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı bina dron ile görüntülendi.

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