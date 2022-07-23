Türkiye Gazetesi

Yolda yaşanan feci kaza aynı aileden 2 kişiyi canından etti. saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana gelen kazada Ankara istikametine seyir halinde olan Semih Sert idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Gümüştekin yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Semih Sert’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan Sümeyra Sert ve Ahsen Sert ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Yaralılardan Sümeyra Sert hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'daki zehirlenme olayıyla ilgili 1 kişi hayatını kaybetti Bolu’da, ziyarete gittiği köyde içme suyundan zehirlenen 49 yaşındaki Eyüp Ertem tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

98 kişi hastanelik olmuştu: Bolu'da içme suyundan etkilenen bazı hastalarda "HÜS" ortaya çıktı Bolu'da içme suyundan etkilenen kişilerin sayısı 98'e ulaşırken, 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konuldu.

Bolu'da 21 çocuk zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Bolu'da 21 çocuk kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen olayda su deposundan incelenmek üzere numune alındığı belirtildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.