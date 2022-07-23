Türkiye Gazetesi

Ankara-Polatlı yolu Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan Murat Yolartıran idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk araziye uçtu.

Taklalar atan araç metrelerce sürüklendikten sonra ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kaza sonucu araç içerisinde bulunan Melek Yolartıran ve kızı Bilge Yolartıran hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Murat Yolartıran ve diğer yolcular Ahsen Yolartıran, Gülbahçe Yolartıran ve Salibey Yolartıran ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın tanıklarından Orhan Can Özel, "Yaşlı bir adamın kullandığı araç dereye girerek ağaca çarpıyor. Çarptıktan sonra araç ters dönerek yaklaşık 100 metre kadar sürükleniyor. 6 kişinin bulunduğu araçta 2 kişi hayatını kaybederken diğerleri hastaneye kaldırılıyor. Vefat edenler anne ve çocuk. Araçta bulunan 6 kişiden ikisi vefat ediyor. Dört kişi de yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılıyor. Olay yaşandıktan sonra bölgede bulunanlar hemen ekipleri aradı. Olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi ve müdahalede bulundu. Yaralılar direkt olarak hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

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