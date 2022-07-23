Türkiye Gazetesi

Haliliye ilçesinde yaşayan ve evden sulama yapmak için çıkan Sakıp Başak (25) simli gençten bir daha haber alınamadı. Sakıp Başak’ı bulamayan yakınları, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama çalışması yapan Dalgıç Polis ekipleri, gencin cesedini üç gün sonra sulama kanalında kaybolduğu yerden 50 kilometre uzaklıktaki Caltılı Mahallesi'nde buldu.

Ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'deki kayıp çocuklardan kahreden haber: Cansız bedenleri bulundu Denizli’nin Çivril ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde kaybolduktan sonra ölü bulunan 11 yaşındaki Hakkı Bardan’ın ardından 9 yaşındaki Rafet Ergen’den de acı haber geldi. Minik Rafet, 53 saat sonra sulama kanalında ölü olarak bulundu.

İki gündür kayıptı, cesedi ormanlık alanda bulundu İstanbul’da iki gündür kayıp olan kadından acı haber geldi. 32 yaşındaki Pınar Damar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.