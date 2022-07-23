Türkiye Gazetesi

Belek turizm merkezinde yaşanan olayda turistlerin bulunduğu masaya gelen karga, bir kadının çantasındaki 100 euroyu gagasıyla aldı.

AĞZINDAN PARAYI ALMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra kaçmak üzereyken, para sahibi son anda karganın ağzından parayı almayı başardı.

ŞAŞKINLIK YAŞANAN ANLAR

O anları cep telefonu ile kaydeden otel müşterileri, ilk anda karganın yaptığı davranış karşısında şaşkınlık yaşasalar da olayı gülümseyerek karşıladılar.

Bunu kargalar yaptı! Sakarya'da şaşkınlık veren olay Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden giren kargalar duşakabini odun parçalarıyla doldurdu.