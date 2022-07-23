Türkiye Gazetesi

Define videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Bu videolardan bir tanesi daha Instagram üzerinden paylaşıldı.

DEDEKTÖR ALARM VERDİ

Uzun bir süre arama gerçekleştiren defineci, en sonunda dedektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı.

TAŞA ULAŞTILAR

Kısa süreli kazma darbelerinin ardından ise taşa ulaştı.

ŞAŞKINA UĞRADILAR

Definecinin ulaştığı taştan çıkanlar ise ekran başındakileri şaşına uğrattı.

GİZLİ BÖLMEDEN ALTIN FIŞKIRDI

Çünkü taştaki gizli bölmeden çok sayıda altın çıktı.