Define videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Bu videolardan bir tanesi daha Instagram üzerinden paylaşıldı.
DEDEKTÖR ALARM VERDİ
Uzun bir süre arama gerçekleştiren defineci, en sonunda dedektörünün alarm verdiği yeri kazmaya başladı.
TAŞA ULAŞTILAR
Kısa süreli kazma darbelerinin ardından ise taşa ulaştı.
ŞAŞKINA UĞRADILAR
Definecinin ulaştığı taştan çıkanlar ise ekran başındakileri şaşına uğrattı.
GİZLİ BÖLMEDEN ALTIN FIŞKIRDI
Çünkü taştaki gizli bölmeden çok sayıda altın çıktı.