Türkiye Gazetesi

Artuklu ilçesine bağlı Nur Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yedinci katındaki balkonundan 2 yaşındaki Muhammet Yağız B. düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muhammet Yağız, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların müdahalesine rağmen ağır yaralı çocuk kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Küçük çocuğun cenazesi otopsi yapılması için hastane morguna alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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