Türkiye Gazetesi

Germencik ilçesinde, baba Fikret Tabakoğlu ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında Tabakoğlu oğluna bıçak çekti.

Oğul A.T. babasının elinden bıçağı almak için çabaladığı sırada Tabakoğlu yere düştü.

DAYAKTAN BAYILAN BABA HAYATINI KAYBETTİ

Öfkesine hakim olamayan A.T. yere düşen babasını tekme ve yumruklar atarak bayılttı.

Kavga sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Tabakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, Tabakoğlu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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