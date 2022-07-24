Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı geçmek üzere Arhavi Kıyıcık mevkiinde park halinde bulunan tır sürücüsü araç içinde ölü bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kars nüfusuna kayıtlı 63 yaşındaki Mehmet Çiftçi olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Artvin’de çıkan yangında otel kullanılamaz hale geldi Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangından otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği öğrenildi.