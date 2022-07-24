Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Yunus Emre Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi.

K.S., 58 AB 098 Ford marka otomobili ile cadde üzerindeki bir erik ağacından erik toplayan Y.B. (10) ve M.T. (8) isimli çocuklara çarptı.

Ağır yaralanan çocuklar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden M.T(8) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da kahreden kaza: Anne ve kızı kayatını kaybetti Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki otluk alana uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan anne ile çocuğu hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.